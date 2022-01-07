Пекин, , 11:03 — REGNUM Китайский драматический фильм «Снова объятия» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов материковой части Китая 6 января, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

Кино Tobias Wrzal

Фильм рассказывает историю обычных людей во время изоляции в связи с COVID-19 в Ухане, освещая взаимную поддержку людей в трудные времена в начале 2020 года. Фильм режиссера Сюэ Сяолу, с Хуан Бо и Цзя Лин в главных ролях собрал более 16,3 млн юаней (около $2,6 млн) на седьмой день показа.

«Шторм G», пятая часть криминальной франшизы собрала за 6 января почти 14,5 млн юаней. За ней последовала отечественная комедийная картина «Другой я» со сборами за сутки около 12,3 млн юаней.