Москва, , 11:02 — REGNUM Роста пенсий в России можно ожидать с ростом заработных плат, заявила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб.

Пенсия

«Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд», — цитирует Ura.ru Бессараб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года проиндексированы на 5,9%, и в результате этого они в среднем увеличатся до 18 521 рубля.

При этом в Госдуме в начале 2022 года ожидают законопроекта о новой накопительной пенсии.

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