Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан круглосуточно. Об этом 7 января заявил генерал-майор Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны РФ.

Члены ОДКБ Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции переросли в массовые беспорядки.

До 19 января на территории Казахстана введен режим ЧП.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы — на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.