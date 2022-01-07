Парадайс, США, , 11:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Рейнждерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились оформивший в матче дубль Джонатан Маршессо (19-я минута, в большинстве и 53-я), Марк Стоун (29-я), шведский форвард Маттиас Янмарк (34-я) и Бретт Хауден (43-я).

Автором единственной забитой шайбы «Рейнджерс» стал Крис Крайдер (21-я)

Российский голкипер гостей Александр Георгиев, смог отразить 30 из 35 бросков по своим воротам. Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 9 января дома сыграет с клубом «Чикаго Блэкхоукс», а «Рейнждерс» в этот же день на выезде встретятся с командой «Анахайм Дакс».