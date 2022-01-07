Москва, , 10:57 — REGNUM Происходящее в Казахстане является продолжением ГКЧП, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это продолжение ГКЧП, которое растянули на 30 лет. Это не реванш», — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он обратил внимание на то, что практически везде власть, которая пришла после ГКЧП — ушла.

«И так по всему периметру, а Рахмон вообще друг России, а глава Туркмении вообще друг России и новый Токаев будет другом России», — сказал парламентарий.

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