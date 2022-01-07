Нур-Султан, 7 января 2022, 10:55 — REGNUM Российские миротворцы помогли силовикам Казахстана взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.
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От России в Казахстан направились бойцы-десантники: они будут охранять административные здания и помогать военным республики поддерживать правопорядок.
Помимо России, помощь окажут Киргизия, Таджикиста, Армения, Белоруссия.
2 января в Казахстане начались массовые акции протеста — после решения правительства повысить цены на газ в 2 раза.
Протестные акции переросли в массовые беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.
До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП.
Токаев возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.