Хух-Хото, Китай, , 10:55 — REGNUM Археологи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружили доисторическую печь для обжига керамики на месте руин, возраст которых составляет около 4000 лет, сообщает 7 января агентств Синьхуа.

Археология

Региональный институт культурных реликвий и археологии сообщил, что он сотрудничал с культурными властями округа Нинчэн для проведения раскопок на месте руин, где было обнаружено более 40 домов, 33 ямы и ямы для золы, шесть гробниц и одна печь для обжига керамики.

«Судя по глине, инструментам для изготовления керамики и печи для обжига керамики, мы думаем, что на этом месте осуществлялся полный процесс изготовления керамики», — сказал научный сотрудник института Лянь Цзилинь.

На этом месте также было обнаружено более 750 образцов керамики, каменных орудий, бронзы и других артефактов, а также множество костей животных.