Барнаул, , 10:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря. Одно из них касается «угольного» вопроса, заданного из Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительству Российской Федерации совместно с региональным правительством надлежит «принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе — обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам».

Судя по реакции местных властей, с первой частью поручения проблем не будет. Что касается обеспеченности топлива, то, по данным телеграм-канала правительства региона, на 6 января запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляют 116 тыс. тонн, что превышает месячную потребность теплоснабжающих предприятий в твёрдом топливе.

«Данные запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках региона. Краевой резервный запас угля составляет 29 тыс. тонн. Кроме того, в января 2022 года планируется дополнительная поставка угля в резерв Алтайского края в объеме 22 тыс. тонн.

Уголь для реализации населению имеется в наличии на складах и железнодорожных станциях во всех муниципальных образованиях региона в общем объёме 42 тыс.тонн. Запасы топлива на ТЭЦ соответствуют утверждённым нормативам, поставки осуществляются в соответствии с графиками», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, вопрос президенту удалось задать журналисту Александре Черданцевой. Она рассказала президенту о том, что некоторые муниципалитеты не смогли вовремя начать отопительный сезон — кто-то из-за дефицита топлива, кто-то из-за его подорожания.

«Что может сделать федеральная власть для того, чтобы регионам помогать жить в этих новых условиях с новыми ценами на уголь?» — спросила журналист.

Сразу же после пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина губернатор Виктор Томенко признал, что некоторые поставщики угля, победив в муниципальных конкурсах и заключив контракты, в последующем отказывались от их исполнения.

Известие уже прокомментировали в телеграм-канале «Алтайские крайности»:

»Ну, а мы подытожим: сделать уголь дешевле не получится никак. Ибо тут нужны либо субсидии населению (дорого и жалко бюджетных денег) или регулирование цен на федеральном уровне (так и вовсе нельзя, у нас же капитализм и рыночек, а не совок проклятый). А значит, все останется как было, и очередное царское поручение провалят».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Алтайский край стоит на пороге отопительного кризиса, говорили еще осенью в Локтевском, Третьяковском, Змеиногорском и ряде других районов: поставщикам угля стало выгоднее продавать свой товар за рубежом, вследствие чего цена топлива подскочила, возник его дефицит.

«Это чисто мое мнение, но сложившаяся ситуация с углем в нашем районе должна решаться на уровне губернатора. Он мог бы позвонить акиму Восточно-Казахстанской области и попросить по-соседски немного угля. Зима началась. Население-то мерзнет», — подчеркнул член районного Совета депутатов и менеджера компании «Тяга» Сергей Крысанов.

По его словам, дошло до того, что в некоторых деревнях люди незаконно пилят клены, рубят сырую древесину — как можно мельче, чтобы хоть как-то горела.

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