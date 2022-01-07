Астана, 7 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Участники беспорядков в Алма-Ате в ночь на 7 января попытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.

ИА REGNUM Казахстан

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Сообщается, что попытка провалилась, офицеры и курсанты отразили нападение. Данных о пострадавших нет. Ранее в Алма-Ате сообщили, что протестующие-радикалы разграбили шесть оружейных магазинов.

В бывшей столице Казахстана продолжается проведение контртеррористической операции. Сообщается, что слышны выстрелы и взрывы.

Стоит отметить, что, согласно последним данным, в Казахстане задержали около 3 тыс. участников беспорядков. Со стороны силовиков погибли 18 человек. В больницы поступило более 1 тыс. пострадавших.