Бишкек, , 10:50 — REGNUM Парламент Киргизии дал согласие на отправку киргизских военнослужащих в Казахстан по линии ОДКБ.

ОДКБ Odkb-csto.org

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Большинством голосов парламент поддержал решение об отправке военных. За — 69 депутатов.

Ранее вице-премьер Киргизии заявил, что республика намерена отправить в Казахстан 150 военнослужащих, а также 19 единиц техники.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста — после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции переросли в массовые беспорядки.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы в связи с обращением Токаева.