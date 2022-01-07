Астана, 7 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Здание филиала телерадиокомпании «МИР» загорелось в Алма-Ате. Об этом 7 января сообщает телеканал «Мир 24».

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«В Алма-Ате горит здание филиала телерадиокомпании «МИР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в казахской национальной палате предпринимателей сообщили, что предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составляет порядка $100 млн.