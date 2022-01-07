Нур-Султан, 7 января 2022, 10:45 — REGNUM Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составляет порядка $100 млн. Об этом 7 января сообщила национальная палата предпринимателей.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
До 19 января в стране введен режим ЧП.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.