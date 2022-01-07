Нур-Султан, , 10:41 — REGNUM В Талдыкоргане (Казахтан) слышны выстрелы. Об этом 7 января передает Sputnik Казахстан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Центральная площадь Талдыкоргана выглядит плачевно — следы от пожара очищаются, но здание областного акимата черное от копоти. Разбитые и раскуроченные спецмашины с площади так и не убрали, отмечается в сообщении.

На окраине города, за микрорайоном «Самал», слышны автоматные очереди.

При этом городские улицы пусты, общественный транспорт не работает.