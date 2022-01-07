Протяжённость транзитных железнодорожных линий Пекина достигла 1148 км
Пекин, 7 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Железнодорожные транзитные линии Пекина, включая городское метро и пригородные железнодорожные линии, к 2021 году достигнут протяженности 1148 км, сообщил 6 января мэр города Чэнь Цзинин, передает агентство Синьхуа.
По данным Пекинской муниципальной комиссии транспорта, в прошлом году в столице Китая было введено в эксплуатацию в общей сложности девять новых линий метро и дополнительных участков уже действующих, в результате чего общая протяженность городского железнодорожного транспорта составила 783 км.
В Шанхае на востоке Китая общая протяженность сети метро достигла 831 км, что является самым высоким показателем в мире. В 2021 году система городского железнодорожного транспорта Пекина перевезла 3,07 млрд пассажиров, что на 34% больше в годовом исчислении.