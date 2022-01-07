Пекин, 7 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Китай успешно провел испытание по перемещению грузового корабля «Тяньчжоу-2» с использованием роботизированной руки их космической станции утром 6 января, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CMSA), это был первый случай, когда роботизированная рука управляла большим космическим кораблем на орбите для испытания процедуры переноса. Тест начался в 6:12 по пекинскому времени и занял 47 минут.

После разблокировки и отделения от основного модуля космической станции «Тяньхэ», «Тяньчжоу-2» был перемещен в заданное положение роботизированной рукой. Затем манипулятор изменил маневры, чтобы вернуть космический корабль в исходное положение. «Тяньчжоу-2» повторно состыковался с основным модулем и завершил блокировку.

Испытание предварительно подтвердило возможность использования механической руки для переноса модуля космической станции, подтвердило эффективность соответствующих технологий и заложило основу для последующей сборки на орбите и строительства космической станции страны, говорится в сообщении CMSA.