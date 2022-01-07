Алма-Ата, Казахстан, 7 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Участники беспорядков в Алма-Ате ограбили шесть оружейных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей Казахстана.

Brian Ambrozy Оружейный магазин

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Сообщается, что всего, по данным на вечер 6 января нападению подверглись 300 торговых объектов.

«В основном ущерб причинён субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы)», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Алма-Ате происходят наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками. Сообщается, что со стороны правоохранителей погибли 18 человек.