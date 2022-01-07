Вашингтон, 7 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Пилотный эпизод телесериала «Fallout» по мотивам одноимённой серии видеоигр снимет англо-американский режиссёр Джонатан Нолан. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Иван Шилов ИА REGNUM Fallout 76

Джонатан Нолан известен как автор сценариев к фильмам «Престиж», «Тёмный рыцарь» и «Интерстеллар». Его самой известной режиссёрской работой стал сериал «Мир Дикого запада».

Производством сериала будет заниматься студия Kilter Films, основанная Ноланом совместно с Лизой Джой. Шоураннерами стали Женева Робертсон-Дуорет и Грэхэм Вагнер.

Первая компьютерная видеоигра серии Fallout вышла в 1997 году. Позже издательство Bethesda Softworks выпустило ещё ряд игр этой серии, проекты этой франшизы признавались лучшими играми года.

Amazon Studios приобрела права на телеадаптацию Fallout летом 2020 года. В разработке телесериала участвуют Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.