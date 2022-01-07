Тампа, США, 7 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» уверенно обыграл команду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wayne Никита Кучеров

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отличились Кори Перри (33-я минута), Брейден Пойнт (43-я), чешский форвард Ондржей Палат (51-я) и Алекс Киллорн (51-я).

Автором единственной забитой шайбы «Флэймз» стал Диллон Дюбе (55-я)

Российский форвард «Лайтинг» Никита Кучеров записал на свой счет во встрече две результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский, смог отразить 26 из 27 бросков по своим воротам. Российские защитники «Калгари» и «Тампы» Никита Задоров и Михаил Сергачёв не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 9 января дома сыграет с клубом «Бостон Брюинз», а «Калгари» днем ранее на выезде встретится с командой «Каролина Харрикейнз».