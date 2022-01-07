Гонконг, Китай, 7 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Почта Гонконга выпустит 18 января набор специальных марок, посвященных году тигра, а официальные Конверты первого дня на ту же тему поступили в продажу уже 4 января, сообщает агентство Синьхуа.

Wallpapersshock.com Тигр

Являясь неотъемлемой частью китайской истории и культуры, 12 животных китайского зодиака передают добрые пожелания и несут символическое значение. Призывая тигра к светлому будущему году, Почта Гонконга представит набор из четырех марок монетного двора и листовку с изображением тигра в различных изделиях ручной работы.

На четырех марках монетного двора изображены соответственно мягкая игрушка тигр, фарфоровый тигр, керамический тигр и тигр из бумаги, которые «смотрятся игриво и очаровательно» на теплом градиентном фоне с вышитыми растениями, предвещающими удачу в год Тигра.