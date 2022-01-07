* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:15 — REGNUM Экономическая комиссия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудила вопросы создания общего приграничного рынка с Ираном, контроля курса национальной валюты и проекта строительства железной дороги с совместно с Узбекистаном.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил, что заседание экономической комиссии проходило под председательством Абдул Салама Ханафи, заместителя премьер-министра правительства «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что на встрече сначала обсуждались рабочие отчеты экономических органов, текущее состояние экономики Афганистана, особенно различные планы по импорту нефти и газа.

Самангани добавил, что на встрече также обсуждались план создания общего рынка на афгано-иранской границе, контроль курса афганской валюты, исследования по запуску железнодорожного проекта из Узбекистана до пункта Торкхам на афганско-пакистанской границе, промышленные парки и экстренный импорт продуктов питания.

Ранее экономическая комиссия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решила увеличить время работы таможенных постов Афганистана на границе с Ираном и Узбекистаном до 24 часов, если это возможно, чтобы облегчить торговлю и ускорить таможенные процессы.

Недавно Сейид Хасан Мортазави, заместитель посла Исламской Республики Иран в Кабуле, на встрече с Ханафи уточнил экономические аспекты визита специального представителя Ирана в Афганистан.