Москва, , 10:12 — REGNUM Развитие суверенного Казахстана возможно только в тесном союзе с Россией, отметил депутат Госдумы Руслан Хамзаев («Единая Россия»).

Султан Хамзаев OPRF.ru

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«У меня есть много друзей из Казахстана, которые считают, что братская Республика имеет право быть в составе Российской Федерации. Считаю, что развитие суверенного Казахстана возможно только в тесном союзе с Великой Россией», — отметил Хамзаев в Facebook.

По его убеждению, все что происходит в Казахстане под видом «борьбы с ценами на газ» — разбой международных сепаратистов, подготовленных в Афганистане.

«С точки зрения коллективной безопасности мы должны поддерживать наших союзников. Без России у Казахстана два пути — стать придатком Китая или Запада. Единственный защитник, щит и меч Казахстана — Россия. Кто променяет братское плечо России на хищников с запада или востока?» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Хамзаев заявил, что поддерживает проведение референдума о воссоединении Казахстана с Россией.

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