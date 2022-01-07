Тайбэй, , 10:11 — REGNUM Индекс потребительских цен Тайваня (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 1,96% в 2021 году, что является самым большим годовым приростом с 2009 года, согласно данным, опубликованным агентством статистики острова, передает агентство Синьхуа.

Тайвань

Индекс вырос на 2,62% в годовом исчислении в декабре, превысив двухпроцентный уровень предупреждения, установленный властями острова для инфляции, сообщило агентство. Агентство в основном объясняло рост в декабре повышением цен на нефть на международном рынке и повышением цен на фрукты, ресторанную еду, авиабилеты, аренду, развлекательные услуги, мясо и товары для дома.

Среди семи групп потребительских товаров расходы на транспорт и связь выросли больше всего — на 5,08% в годовом исчислении в декабре.