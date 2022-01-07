Астана, 7 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Движение поездов в Казахстане, остановленное из-за действий участников беспорядков, восстановлено. Об это 7 января сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог.

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Сообщается, что началось движение через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Это касается и грузовых, и пассажирских поездов.

По данным компании, возобновлено движение 25 ранее отменённых пассажирских маршрутов. Из 129 грузовых составов, которые не смогли выехать 6 января, пока простаивают 75.

Стоит отметить, что ранее участники беспорядков в Казахстане захватили несколько железнодорожных станций. Также сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. По последним данным, со стороны правоохранителей в ходе столкновений с протестующими погибли 18 человек.