Пхеньян, 7 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Из-за ситуации с пандемией коронавируса Северная Корея не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине. Об этом 7 января сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Darwinek Флаг КНДР

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«США и подконтрольные им силы становятся все более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии», — говорится в приводимом агентством письме, направленным Сеулом в оргкомитет Игр в Пекине.

Также северокорейская сторона выразила в своем послании поддержку Китаю в организации «великолепной и замечательной» Олимпиады в Пекине.

Отметим, КНДР также не участвовала в летних Олимпийских играх, которые прошли в Токио в 2021 году.