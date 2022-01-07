Москва, 7 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья намерен разработать депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Виталий Милонов

«Конечно, надо повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением Уголовного кодекса», — цитируют РИА Новости Милонова.

По его мнению, человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками, например, лекарь или экстрасенс не может лечить людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году депутат Госдумы Милонов рассказал, что вносит в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией. Инициатива предполагала получение разрешения на занятия магией и альтернативной медициной.

Законопроектом за занятия народной медициной или «оккультно-магической деятельностью» без разрешения, если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб в крупном размере (более 250 тыс. рублей), предлагалось наказывать штрафом в размере до 120 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Максимальные санкции предполагали лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако в «Единой России» тогда открестились от законопроекта.

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