Кабул, , 09:55 — REGNUM СМИ Новой Зеландии сообщили, что Сарвар Данеш, второй вице-президент бывшего афганского правительства и 13 членов его семьи получили убежище.

Как сообщает новозеландское СМИ Step, Данеш прибыл в Окленд, Новая Зеландия, с женой, двумя сыновьями и тремя дочерями незадолго до Рождества.

Источники сообщают, что с ними вместе прибыли мужья двух дочерей Данеша, жена одного из его сыновей, а также четверо детей.

Фил Тоффорд, помощник министра по делам иммиграции Новой Зеландии, подтвердил, что «Сарвар Данеш и его семья получили убежище в Новой Зеландии».

Член семьи Данеша подтвердил, что он и его семья прибыли в Новую Зеландию из Турции. Данеш бежал в Турцию после падения Кабула 15 августа.