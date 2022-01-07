Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM Ряд оптовых компаний по реализации сжиженного газа в Казахстане подозреваются в ценовом сговоре. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, начато расследование в отношении АО «Казмунайгаз», ТОО Petrosun, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ». В их действиях выявлены признаки злоупотребения доминирующим положением на рынке газа для установки монопольных цен.

Сообщается, что, согласно распоряжению президента республики Касыма-Жомарта Токаева, предварительные итоги будут обнародованы в течение 20 дней.

Напомним, протесты в Казахстане, которые потом переросли в беспорядки, начались после двукратного роста цен на сжиженный газ в некоторых регионах страны. Власти снизили цены, но протестующие выдвинули политические требования. Они требуют смены власти в стране.

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