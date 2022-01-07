Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM В ходе беспорядков в Казахстане ранения получили 216 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ведомства.

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«В ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров … 216 военнослужащих Нацгвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в т.ч. с огнестрельными ранениями, … черепно-мозговыми травмами, переломами … и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях», — отмечается в сообщении.

Военнослужащие Нацгвардии привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах страны, где происходили погромы и беспорядки.