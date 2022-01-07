Москва, 7 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Узнав номер телефона человека, мошенники могут получить доступ к более широкой информации, включая финансовые и паспортные данные. Об этом рассказал аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Игорь Фиц агентству «Прайм».

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Специалист по информационной безопасности объяснил, что значительную часть информации мошенники могут получить из открытых источников. Например, номер телефона может быть указан на странице владельца в социальной сети, также дополнительная информация о пользователи может быть получена в мессенджерах.

«Поэтому раскрывать персональную информацию на личных страницах публичных приложений — опасная практика», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что мошенники также могут обладать доступом к утекшим или похищенным хакерами базам данных. Такие базы могут включать данные о банковских счетах и паспортные данные, а также информацию о движимом и недвижимом имуществе.

Такая информация зачастую связывается с номером телефона при использовании различных сервисов. При этом некоторые компании могут недобросовестно относиться к вопросу защиты личных данных клиентов, что и приводит к утечкам.