Санкт-Петербург, 13 февраля, 2009, 15:36 — ИА Регнум. Балтийская территориальная организация российского профсоюза моряков готова в встрече двух членов экипажа сухогруза " Фаина ", освобожденного из пиратского плена. Как сообщили сегодня, 13 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в Балтийской территориальной организации российского профсоюза моряков, в настоящее время тело капитана судна Владимира Колобкова находится в одном из госпиталей Момбаса, вопрос о его транспортировке в Санкт-Петербург еще решается. По предварительной информации, тело скончавшегося капитана будет отправлено в Санкт-Петербург отдельным рейсом.

Напомним, по данным посольства России на Украине, российские моряки прибудут в Санкт-Петербург вечером 13 февраля, однако, по информации профсоюза, прямая связь с петербуржцами - старшим помощником Виктором Никольским и четвертым инженером Антоном Тарасовым - практически не поддерживается, так как у них нет мобильных телефонов.

В профсоюзе отметили, что в связи с этим предварительная информация о времени прибытия моряков в Санкт-Петербург может быть неточной. Также в организации подчеркнули, что, когда петербуржцы вернутся на родину, профсоюз готов предоставить им транспорт и все необходимые вещи. Рейс из Киева в Санкт-Петербург оплатят представители судовладельцев. Напомним, сухогруз "Фаина" следовал в Кению и был захвачен пиратами 25 сентября 2008 г. у берегов Сомали. Во время пиратской атаки на борту находились 17 граждан Украины, трое россиян и один гражданин Латвии. В трюмах "Фаины" - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. В пиратском плену от сердечного приступа скончался капитан судна - гражданин РФ Владимир Колобков