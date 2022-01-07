Пекин, 7 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Таможня материковой части Китая усилила проверку и карантин импорта живой рыбы с Тайваня с 30 декабря 2021 года после того, как в импортной продукции были обнаружены запрещенные наркотики, сообщает 6 января Главное таможенное управление КНР.

Рыба

Начиная с того же дня вывоз живой рыбы с двух рыбных промыслов на острове был приостановлен, согласно предупреждающему уведомлению, выпущенному Главным таможенным управлением КНР.

Недавно таможня Сямыня обнаружила малахитовый зеленый и кристаллический фиолетовый, вещества, запрещенные на материке по соображениям безопасности пищевых продуктов, у живых морских окуней, импортированных с Тайваня, говорится в уведомлении.