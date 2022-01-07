Уфа, 7 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. По дороге в медучреждение скончался один из пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Dmitry A. Mottl Вертолёт Eurocopter AS-350

«В результате жесткой посадки погибли два человека: мужчина 1986 года рождения скончался на месте, и мужчина 1963 года рождения скончался при транспортировке в карете скорой медицинской помощи», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что еще один человек — мужчина 1974 года рождения, получил травмы в результате происшествия и медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоих пострадавших в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии, транспортировали в Уфу, где они будут госпитализированы в республиканскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП).