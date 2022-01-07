Среднеуральск, Свердловская область, , 09:29 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области временно ограничили передвижение по городу маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Сугробы на дорогах

Дарья Драй © ИА REGNUM

Причинами стали неудовлетворительное состояние проезжей части и непринятие владельца улично-дорожной сети необходимых мер к обеспечению безопасности пассажиров. ГИБДД ввела ограничения 7 января. Оно касается маршрутов: № 111 Екатеринбург — Среднеуральск», а также № 223 «Ганина Яма — Среднеуральск». Снимут его только после полного устранения всех выявленных недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети на этих маршрутах.

Сотрудники ГИБДД уже направили перевозчикам предписания об ограничении движения транспорта до устранения выявленных недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.