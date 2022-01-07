Гонконг, Китай, 7 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Специальный административный район (САР) Гонконг в Китае ввел 4 января около 18 000 первоначальных инъекций вакцины от COVID-19, 61% из которых пришлось на Sinovac, сообщило 5 января агентство Bloomberg.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Остальная часть недавно вакцинированных получила вакцину BioNTech SE, которая использует новую технологию мРНК, которая использует генетический материал вируса, говорится в отчете.

«Все больше жителей Гонконга получают свои первые прививки от COVID-19», — сказал Bloomberg, добавив, что скачок в первых дозах превысил примерно 16 400 прививок.

Растущий спрос на вакцинацию показал, что в САР был достигнут прогресс в «борьбе с нерешительностью» в отношении вакцин, отмечает Bloomberg.