Чита, , 09:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 788 (+103 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 86 732 пациента (+175 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2223 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 88 (-3 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 21 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-7 за сутки).

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