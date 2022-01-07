Лондон, , 09:19 — REGNUM Российская подводная лодка и фрегат ВМС Великобритании «Тип 23» Northumberland столкнулись в Атлантическом океане, пишет The Sun.

Инцидент произошел в конце 2020 г. Субмарина задела гидролокатор с буксируемой антенной решеткой британского фрегата, который ее отслеживал примерно в 200 милях к северу от Шотландии.

После столкновения экипаж корабля был вынужден прервать задание и вернуться в порт для ремонта, отмечает издание.

Вероятно, российская подлодка также получила повреждения. Столкновение сочли случайностью.

В посольстве РФ в Лондоне от комментариев отказались.