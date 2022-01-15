За первую неделю нового, 2022 года темпы заражения коронавирусом в России немного ослабли. Не исключено, что это результат снижения количества тестирований в новогодние и рождественские праздники. Штамм «Омикрон» тем временем уже добрался до Сибири. Накануне, 6 января, два очага инфекции были выявлены в Иркутске: новый вирус подтвержден у двух детей из разных семей. Причем за границей заболевшие не были. Именно об этом предупреждал ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко заявил о случаях «Омикрона» среди не покидавших РФ жителей О других свойствах «Омикрона» известила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По её словам, при быстром росте температуры тела и исчезновении обоняния велика вероятность инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно. Тем временем специалисты по-прежнему связывают ослабление эпидемиологической ситуации с вакцинацией. Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пандемия закончится, если в течение полугода прививки получат 70% населения. Подробности о борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В Приангарье начались заражения «Омикроном»

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

09:27 07.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 788 (+103 за минувшие сутки). Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

09:31 07.01.2022 Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского — рассказала о том, как определить одновременное заражение гриппом и COVID-19. Читайте подробнее: Назван способ определить одновременное заражение COVID-19 и гриппом

09:39 07.01.2022 Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи — назвал условие для окончания пандемии корнавируса. Об этом: Гинцбург назвал условие для окончания пандемии COVID-19

09:44 07.01.2022 Во всем мире нет пока эффективного лечения COVID-19, но это не снимает ответственности с оперативного штаба. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов. Читайте также: В Госдуме допустили провал в лечении COVID-19

10:09 07.01.2022 Вакцинация против коронавируса в Московской области. mz.mosreg.ru.

11:26 07.01.2022 В Челябинской области 6 января обнаружили ещё 321 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 321 носителя коронавируса

11:47 07.01.2022 В Алтайском крае по состоянию на 7 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 165 663 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 880 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее тысячи человек

11:50 07.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 7 января 2022 года, протестированы за сутки 6682 человека, выявлен 291 новый носитель. Это на 2 человека меньше, чем накануне, но и тестов сделано на 122 меньше. Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с коронавирусом

11:53 07.01.2022 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 96 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 7 января. Днём ранее, 6 января, в регионе было зарегистрировано 97 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 956 человек. Читайте также: В Калужской области выявлены 96 новых носителей коронавируса

11:54 07.01.2022 Экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин скончлся 7 января в Москве. Об этом сообщили в аппарате Клуба военачальников. Читайте также: Экс-начальник Генштаба ВС РФ Квашнин умер от COVID-19

12:00 07.01.2022 Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 735 за истекшие сутки. 7 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 15 316 новых случаях COVID-19. 4 и 5 января суточный прирост новых случаев также держался ниже отметки в 16 тыс. Об этом: Суточный прирост случаев COVID-19 в России вновь превысил 16 тысяч

12:15 07.01.2022 Российские медики подтвердили 787 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 7 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 802 смертях за сутки. Смертность от COVID-19 в России держалась выше 800 случаев за сутки с 28 сентября 2021 года. Об этом: В России умерли 787 человек от COVID-19 за сутки

12:31 07.01.2022 Коллективный иммунитет в России вырос до 62,6%. Первую прививку сделали более 79 млн человек, вторым компонентом вакцинировались более 75 млн. Уровень коллективного иммунитета наиболее высок в Тыве, Липецкой области и Подмосковье, которые уже близки к необходимым 80%. Это, соответственно, 78%, 76,7% и 76,5%.

12:45 07.01.2022 Вакцинация против коронавируса. mil.ru.

12:46 07.01.2022 На 7 января 2021 года в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. 🔸Москва — 3694 🔸Санкт-Петербург — 1291 🔸Московская область — 899 🔸Краснодарский край — 404 🔸Свердловская область — 387 🔸Челябинская область — 342 🔸Иркутская область — 313 🔸Ростовская область — 305 🔸Пермский край — 300 🔸Алтайский край — 291 🔸Новосибирская область — 274 🔸Кемеровская область — 266 🔸Красноярский край — 266 🔸Хабаровский край — 244 🔸Приморский край — 233 🔸Республика Башкортостан — 224 🔸Омская область — 209 🔸Ленинградская область — 206 🔸Самарская область — 202 🔸Тульская область — 201 🔸Ярославская область — 194 🔸Тверская область — 188 🔸Ставропольский край — 188 🔸Саратовская область — 187 🔸Волгоградская область — 187 🔸Тамбовская область — 185 🔸Пензенская область — 177 🔸Воронежская область — 177 🔸Кировская область — 172 🔸Амурская область — 171 🔸Брянская область — 170 🔸Архангельская область — 159 🔸Владимирская область — 158 🔸Тюменская область — 150 🔸Республика Карелия — 148 🔸Липецкая область — 130 🔸Калининградская область — 123 🔸Томская область — 119 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 118 🔸Ивановская область — 116 🔸Республика Бурятия — 114 🔸Сахалинская область — 112 🔸Белгородская область — 111 🔸Мурманская область — 110 🔸Астраханская область — 110 🔸Орловская область — 107 🔸Смоленская область — 98 🔸Новгородская область — 97 🔸Калужская область — 96 🔸Курганская область — 95 🔸Ульяновская область — 92 🔸Нижегородская область — 92 🔸Республика Татарстан — 92 🔸Забайкальский край — 91 🔸Республика Дагестан — 90 🔸Оренбургская область — 87 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 86 🔸Республика Коми — 81 🔸Вологодская область — 80 🔸Псковская область — 78 🔸Рязанская область — 78 🔸Республика Саха (Якутия) — 74 🔸Республика Ингушетия — 72 🔸Республика Крым — 69 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 68 🔸Удмуртская Республика — 64 🔸Курская область — 63 🔸Республика Адыгея — 62 🔸Республика Мордовия — 61 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 58 🔸Севастополь — 58 🔸Республика Чувашия — 46 🔸Чеченская Республика — 40 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 37 🔸Республика Марий Эл — 37 🔸Костромская область — 33 🔸Республика Хакасия — 31 🔸Республика Алтай — 23 🔸Еврейская автономная область — 18 🔸Республика Калмыкия — 16 🔸Камчатский край — 15 🔸Республика Тыва — 11 🔸Магаданская область — 10 🔸Ненецкий автономный округ — 3 🔸Чукотский автономный округ — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек. Оперштаб Москвы.

12:55 07.01.2022 За истекшие сутки сутки в стационары Петербурга, занятые лечением коронавирусной инфекции, поступили 354 пациента. Это на 38 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 7 января в региональном оперштабе. Темп роста суточной госпитализации в последние дни увеличился. Читайте подробнее: За сутки в коронавирусные больницы Петербурга доставили 354 пациента

13:13 07.01.2022 «Для ребёнка важно, чтобы родители были спокойны и могли ему объяснить, что такое болезнь, с чем это связано и как с этим справляться», — говорит кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник Психологического института РАО Татьяна Попова. Если взрослые не уверены в себе, нужно обратиться к специалисту. Психолог обеспечит грамотную поддержку, советует она.

13:35 07.01.2022 В Пермском крае 6 января зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье выявили ещё 300 носителей коронавируса

13:36 07.01.2022 Татарстанцы неактивно идут на повторную вакцинацию против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов. «Повторную вакцинацию прошли 138 274 человека — это всего лишь 30% от подлежащих», — отметил спикер. Эпидемиолог подчеркнул, что спад заболеваемости — это самое благоприятное время для вакцинации. Однако татарстанцы не воспользовались этой возможностью.

13:36 07.01.2022 QR-код сертификата вакцинации. Дарья Драй © ИА REGNUM.

13:43 07.01.2022 В Ростовской области после некоторого снижения суточного прироста случаев заражения коронавирусом эпидемическая ситуация начала ухудшаться. Так, за истекшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 305 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января. Это на 12 случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: В Ростовской области продолжился рост заражений коронавирусом

13:47 07.01.2022 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января. Читайте также: В Ростовской области за сутки скончались 16 ковид-пациентов

13:50 07.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 7 января 2022 года, число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7201 человек, причём вторые сутки подряд погибают по 15 человек. Об этом: Приангарье вторые сутки подряд теряет по 15 пациентов с COVID-19

14:16 07.01.2022 В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января. Об этом: Менее 500 жителей Ростовской области за сутки привились от COVID-19

14:40 07.01.2022 В Ростовской области растёт число госпитализаций пациентов с COVID-19. Загрузка ковидных стационаров выросла до 57%. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 7 января, передаёт ИА REGNUM. Подробности в материале: В Ростовской области растёт число госпитализаций с COVID-19

15:02 07.01.2022 В Забайкальском крае по состоянию на 7 января 2022 года вакцинацию завершили 542 968 человек из более одного миллиона граждан (+842 за сутки). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 587 712 человека (+401 за сутки). Подробности в материале: В Забайкалье за сутки от COVID-19 вакцинированы менее тысячи человек

15:09 07.01.2022 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 11 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 7 января. Об этом: В Калмыкии выявили ещё 11 носителей коронавируса

15:15 07.01.2022 Тест на COVID-19. r-19. ru.

15:16 07.01.2022 В Калмыкии за последние двое суток скончались четыре пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 7 января. Подробности в материале: Калмыкия потеряла 738 пациентов с COVID-19

15:24 07.01.2022 За сутки, 6 января, в Сибири зарегистрировано 1803 случая заражения COVID-19 (+32). 101 житель скончался (-2). Лидер по приросту заболевших — Иркутская область (313).

15:30 07.01.2022 В Оренбургской области выявили ещё 87 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 87 носителя коронавируса

16:32 07.01.2022 Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского — рассказала, как определить «флурону» — одновременное заражение гриппом и COVID-19. Подробности в материале: Назван способ определить «флурону»

16:41 07.01.2022 В Курганской области 6 января обнаружили 92 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Курганской области выявили ещё 92 носителя коронавируса

16:58 07.01.2022 Доктор медицинских наук Сергей Токарев — научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» страдает иммунная система человека. Читайте подробнее: «Омикрон» бьет по иммунной системе — ученый

17:05 07.01.2022 В Тюменской области 6 января обнаружили ещё 150 носителей коронавриуса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Тюменской области выявили ещё 150 носителей коронавируса

18:46 07.01.2022 В России за сутки проведено почти 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 7 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 319 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 января остаются 1 029 247 человек». Подробности в материале: В России за сутки провели 319 тыс. тестов на SARS-CoV-2

20:15 07.01.2022 В Свердловской области 6 января было зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 387 носителей коронавируса

20:24 07.01.2022 В Югре 6 января выявили 118 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 118 носителей коронавируса

20:28 07.01.2022 В Ямало-Ненецком АО 6 января обнаружили 37 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: На Ямале выявили ещё 37 носителей коронавируса

20:58 07.01.2022 Латвия не входит в так называемые «туры на вакцинацию» для граждан России, так как жестко регулирует вопрос вакцинации иностранных граждан на своей территории. Об этом сообщило местное издание Diena со ссылкой на Объединение центров здоровья страны VCA. Читайте также: В Латвии не прививают российских туристов западными вакцинами

04:19 08.01.2022 В случае заражения вариантом коронавируса «Омикрон» от пациентов крайне редко поступали жалобы на изменения вкуса и запаха. Читайте также: Изменения вкуса и запаха при заражении «Омикроном» происходят редко

07:57 08.01.2022 Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» gov.spb.ru.

08:19 08.01.2022 Нас не должно удивлять требование врачей о ревакцинации от COVID-19. Об этом 8 января в своём телеграм-канале написал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников: «Дело в том, что все противовирусные вакцины вводятся 2−3 раза. Например: вакцина против вируса папилломы человека. До 15 лет — дважды с интервалом в 6−22 мес, после 15 лет — 3 дозы, последняя с интервалом в полгода; вакцина против вируса гепатита В. 3 дозы, последняя с интервалом в полгода; вакцина против вируса полиомиелита — 3 дозы, интервал 6 мес.; вакцина против вируса кори и краснухи — 2 дозы, 28 дней интервал; вакцина против вируса гриппа: ежегодно, детям, получающим вакцину от гриппа впервые, — 2-я доза через 28 дней; вакцина от столбняка — каждые 10 лет плюс при каждой беременности; вакцина от ротавируса — 3 дозы». Читайте также: Доктор Мясников: «Нас не должно удивлять требование врачей о ревакцинации»

10:20 08.01.2022 За 2021 год в Иркутской области умерли 6154 заражённых COVID-19, это в четыре раза больше, чем в 2020 году, сообщает телеграм-канал OkoloBaikala. Всего на 31 декабря 2021 года в Приангарье за время пандемии скончались 7677 человек. Если на 31 декабря прошлого года в Иркутской области выявили 40 785 заражённых коронавирусом с начала года, то в 2021 году число новых случаев коронавируса оказалось в 2,8 раза выше: 157 011 заражений с начала года. Подробности в материале: В Приангарье в 2021 году поставило рекорд по смертности от COVID-19

10:54 08.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 8 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7217 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки. Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 пациентов

11:23 08.01.2022 В Бурятии за прошедшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 77 437, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом

11:25 08.01.2022 Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 2021 году выявили в международном аэропорту «Платов» 47 пассажиров с инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ведомстве. Читайте подробнее: Роспотребнадзор выявил в ростовском аэропорту 47 пассажиров с инфекцией

11:36 08.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 883 (+95 за минувшие сутки). Читайте также: Забайкалье потеряло ещё восемь пациентов с COVID-19

11:46 08.01.2022 К 8 января 20 222 года в России выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек. 🔸Москва 3072 🔸Санкт-Петербург 1376 🔸Московская область 1246 🔸Свердловская область 380 🔸Краснодарский край 370 🔸Челябинская область 321 🔸Ростовская область 318 🔸Пермский край 302 🔸Иркутская область 291 🔸Алтайский край 286 🔸Красноярский край 272 🔸Нижегородская область 264 🔸Кемеровская область 263 🔸Новосибирская область 252 🔸Приморский край 246 🔸Хабаровский край 238 🔸Республика Башкортостан 220 🔸Омская область 206 🔸Тульская область 203 🔸Ленинградская область 202 🔸Самарская область 195 🔸Ярославская область 190 🔸Воронежская область 189 🔸Тверская область 187 🔸Волгоградская область 183 🔸Ставропольский край 181 🔸Тамбовская область 179 🔸Саратовская область 178 🔸Республика Карелия 171 🔸Пензенская область 171 🔸Тюменская область 171 🔸Амурская область 167 🔸Кировская область 167 🔸Брянская область 161 🔸Архангельская область 153 🔸Владимирская область 141 🔸Калининградская область 133 🔸Ханты-Мансийский автономный округ 129 🔸Липецкая область 125 🔸Томская область 124 🔸Ивановская область 117 🔸Сахалинская область 116 🔸Республика Бурятия 112 🔸Калужская область 110 🔸Мурманская область 108 🔸Орловская область 104 🔸Белгородская область 104 🔸Забайкальский край 103 🔸Астраханская область 98 🔸Новгородская область 94 🔸Республика Татарстан 94 🔸Курганская область 92 🔸Республика Дагестан 89 🔸Ульяновская область 87 🔸Кабардино-Балкарская Республика 86 🔸Смоленская область 82 🔸Оренбургская область 82 🔸Республика Крым 81 🔸Вологодская область 78 🔸Республика Коми 77 🔸Республика Саха (Якутия) 76 🔸Рязанская область 76 🔸Псковская область 75 🔸Республика Ингушетия 69 🔸Республика Северная Осетия-Алания 68 🔸Севастополь 63 🔸Курская область 61 🔸Республика Адыгея 59 🔸Карачаево-Черкесская Республика 56 🔸Республика Мордовия 55 🔸Удмуртская Республика 54 🔸Чеченская Республика 53 🔸Республика Чувашия 45 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ 44 🔸Республика Хакасия 35 🔸Костромская область 31 🔸Республика Марий Эл 28 🔸Камчатский край 20 🔸Еврейская автономная область 17 🔸Республика Алтай 12 🔸Магаданская область 11 🔸Республика Калмыкия 11 🔸Республика Тыва 11 🔸Ненецкий автономный округ 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 634 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 315 400 летальных исходов, выздоровел 9 666 161 человек.

11:47 08.01.2022 Компьютерный томограф. (сс) minzdrav.gov.ru.

12:00 08.01.2022 В Москве на 8 января выявлено 3 072 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 708 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находятся 499 человек. В городе выздоровели ещё 2 060 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 887 020.

12:02 08.01.2022 За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём подтвердили 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 января в федеральном оперштабе. Это на 85 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Об этом: В Петербурге выросло число новых случаев COVID-19 и смертности от него

12:08 08.01.2022 Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 568 за истекшие сутки. 8 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Доля выявленных активно случаев (без клинических проявлений) составила 11,8%. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 16 735 новых случаях COVID-19. Читайте подробнее: В России выявили 16,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

12:17 08.01.2022 В Алтайском крае по состоянию на 8 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 584 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 951 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Читайте подробнее: На Алтае за сутки вакцинированы менее тысячи человек

12:19 08.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 8 января 2022 года, протестированы за сутки 7016 человек, выявлен 286 291 новых носителей. Это на 5 человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 334 больше. Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 23 пациента с коронавирусом

12:19 08.01.2022 Российские медики подтвердили 796 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 8 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Максимум смертности пришёлся на Москву (69 летальных исходов), Санкт-Петербург (63), Московскую область (40) и Красноярский край (39). Число смертей от COVID-19 в России за весь период пандемии достигло 315 400. Подробности в материале: В России за сутки умерли 796 пациентов с COVID-19

13:25 08.01.2022 Анализ на коронавирус. (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин.

13:31 08.01.2022 Врачи, которые работают с коронавирусом, подвержены дополнительному стрессу, связанному с гибелью пациентов, рассказал врач-психиатр, старший преподаватель кафедры основ клинического психоанализа Московского института психоанализа Константин Лемешко. Медиков может преследовать комплекс «вины выжившего», отметил он.

13:58 08.01.2022 В Пермском крае 7 января зафиксировали 302 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Прикамье выявили уже более 163 тыс. носителей коронавируса

14:03 08.01.2022 В Ямало-Ненецком АО 7 января обнаружили 44 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: На Ямале выявили ещё 44 носителя коронавируса

14:49 08.01.2022 В Тюменской области 7 января зафиксировали 171 случай заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб региона. Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 171 носителя коронавируса

14:57 08.01.2022 В Югре 7 января зафиксировали ещё 129 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Югре выявили ещё 129 носителей коронавируса

15:06 08.01.2022 В Челябинской области 7 января выявили ещё 299 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 299 носителей коронавируса

15:10 08.01.2022 В Свердловской области 7 января выявили 380 заразившихся коронавирусом. Из них 181 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили уже более 202 тыс. носителей коронавируса

15:25 08.01.2022 Из-за выявленных в московском хоккейном клубе ЦСКА случаев заражения коронавирусом его матчи с санкт-петербургской командой СКА и клубом «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменены. Об этом 8 января сообщает пресс-служба КХЛ. Подробности в материале: КХЛ отменила матчи ЦСКА со СКА и «Сочи» из-за коронавируса

16:47 08.01.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 318 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января. Это на 13 случаев заражения больше, чем днём ранее. Об этом: В Ростовской области выявили 318 новых носителей коронавируса

16:49 08.01.2022 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 17 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января. Подробности в материале: Ещё 17 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

16:52 08.01.2022 В Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу антиковидной вакцины, ещё около 600 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января. Читайте подробнее: В Ростовской области вторую COVID-прививку получили ещё 600 человек

16:56 08.01.2022 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 8 января. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии подтвердили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

16:58 08.01.2022 В Калмыкии за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 8 января. Подробности в материале: В Калмыкии жертвами коронавируса стали ещё два пациента

17:38 08.01.2022 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 110 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 8 января. Днём ранее, 7 января, в регионе было зарегистрировано 96 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 066 человек. Об этом: В Калужской области выявлены 110 новых носителей коронавируса

21:49 08.01.2022 В Оренбургской области 7 января обнаружили 82 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 82 носителя коронавируса

22:27 08.01.2022 В России за сутки проведено почти 335 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 334 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 января остаются 998 724 человека». Подробности в материале: В России за сутки провели 334 тыс. тестов на SARS-CoV-2

04:01 09.01.2022 Гинцбург пояснил, что если человек купается в проруби и это для него не стрессовое состояние, и у него не предвидится сердечных спазмов, то факт вакцинации никак не повлияет на процесс купания. Читайте подробнее: Гинцбург рассказал, можно ли привитым гражданам окунаться в прорубь

07:26 09.01.2022 Сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС города Читы, комитета городского хозяйства администрации краевого центра, УВД, минстроя вчера проведен профилактический рейд в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. Проверено 47 единиц техники на восьми маршрутах, проведено 25 бесед, розданы памятки.

07:49 09.01.2022 В Алтайском крае по состоянию на 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы всего 195 человек

07:52 09.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 9 января 2022 года, протестированы за сутки 4755 человек, выявлены 283 новых носителя. Это на 3 человека меньше, чем накануне, а тестов сделано на 2299 меньше. Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

08:21 09.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 9 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7232 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 159 828 (+258 за сутки). Госпитализированы 2056 (-16 за сутки). Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек

08:50 09.01.2022 Результаты КТ. minzdravkk.ru.

08:51 09.01.2022 Доктор Мясников: «Мутация вируса идёт каждые 2−3 месяца. Клинически значимые мутации — раз в 4−6 месяцев».

09:36 09.01.2022 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это максимальный суточный прирост с начала 2022 года. Читайте также: На Алтае за сутки выявили 27 новых носителей коронавируса

11:03 09.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 974 (+91 за минувшие сутки). Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек

11:56 09.01.2022 В Пермском крае 8 января зафиксировали ещё 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 301 носителя коронавируса

12:02 09.01.2022 В Забайкальском крае по состоянию на 9 января 2022 года вакцинацию завершили 543 845 человек из более одного миллиона граждан (+877 за двое суток). Читайте подробнее: В Забайкалье значительно замедлились темпы вакцинации от COVID-19

12:03 09.01.2022 За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1323 случая заражений коронавирусной инфекцией, это на 53 случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 9 января сообщили в оперштабе. Читайте подробнее: В Петербурге за сутки выявили 1323 новых случая COVID-19

12:11 09.01.2022 Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 246 за истекшие сутки. 9 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 10 650 849. За весь период выписано по выздоровлении 9 686 912 человек. От последствий коронавирусной инфекции умерли 316 163 человека. Читайте также: В России подтвердили 10 млн 650 тыс. случаев COVID-19 с начала пандемии

12:12 09.01.2022 По состоянию на 9 января 2022 года в России выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 763 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 751 человек. 🔸Москва — 3274 🔸Санкт-Петербург — 1323 🔸Московская область — 1124 🔸Свердловская область — 374 🔸Краснодарский край — 360 🔸Ростовская область — 349 🔸Пермский край — 301 🔸Челябинская область — 299 🔸Иркутская область — 298 🔸Алтайский край — 283 🔸Кемеровская область — 262 🔸Красноярский край — 259 🔸Приморский край — 243 🔸Хабаровский край — 234 🔸Новосибирская область — 231 🔸Республика Башкортостан — 214 🔸Самарская область — 206 🔸Ленинградская область — 205 🔸Омская область — 204 🔸Тульская область — 195 🔸Ярославская область — 188 🔸Тюменская область — 186 🔸Тверская область — 185 🔸Воронежская область — 185 🔸Волгоградская область — 185 🔸Республика Карелия — 182 🔸Тамбовская область — 181 🔸Ставропольский край — 175 🔸Саратовская область — 174 🔸Пензенская область — 167 🔸Амурская область — 162 🔸Кировская область — 160 🔸Брянская область — 155 🔸Архангельская область — 149 🔸Калининградская область — 142 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 137 🔸Владимирская область — 135 🔸Липецкая область — 118 🔸Калужская область — 117 🔸Республика Бурятия — 115 🔸Ивановская область — 115 🔸Нижегородская область — 113 🔸Томская область — 109 🔸Астраханская область — 104 🔸Белгородская область — 104 🔸Орловская область — 103 🔸Республика Татарстан — 100 🔸Мурманская область — 99 🔸Забайкальский край — 95 🔸Новгородская область — 90 🔸Республика Дагестан — 90 🔸Курганская область — 88 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 84 🔸Ульяновская область — 83 🔸Республика Саха (Якутия) — 82 🔸Рязанская область — 81 🔸Вологодская область — 81 🔸Псковская область — 76 🔸Республика Коми — 76 🔸Оренбургская область — 76 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 69 🔸Республика Крым — 68 🔸Севастополь — 67 🔸Республика Ингушетия — 66 🔸Курская область — 64 🔸Республика Адыгея — 60 🔸Удмуртская Республика — 58 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 54 🔸Республика Мордовия — 53 🔸Смоленская область — 50 🔸Республика Хакасия — 47 🔸Чеченская Республика — 47 🔸Республика Чувашия — 46 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 44 🔸Республика Марий Эл — 31 🔸Костромская область — 29 🔸Сахалинская область — 27 🔸Республика Алтай — 20 🔸Еврейская автономная область — 16 🔸Республика Калмыкия — 14 🔸Республика Тыва — 12 🔸Камчатский край — 9 🔸Магаданская область — 8 🔸Ненецкий автономный округ — 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 650 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 163 летальных исхода, выздоровели 9 686 912 человек. Оперштаб Москвы.

12:12 09.01.2022 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. minzdrav.gov.ru.

12:13 09.01.2022 В Москве на 9 января выявлено 3 274 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 678 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 469 человек. В городе выздоровели ещё 2 058 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 889 078.

12:31 09.01.2022 В России умерли 763 пациента с COVID-19 за истекшие сутки. 9 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Самое большое число летальных исходов пришлось Москву (71), Санкт-Петербург (60) и Московскую область (39). Общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 316 163. Об этом: Российские медики подтвердили 763 смерти от COVID-19 за сутки

12:42 09.01.2022 В Челябинской области 8 января обнаружили 275 новых подтверждений заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 150 тыс. носителей коронавируса

12:46 09.01.2022 В Свердловской области 8 января обнаружили ещё 374 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили ещё 374 случая COVID-19

12:54 09.01.2022 В Тюменской области 8 января выявили 186 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 186 носителей коронавируса

13:00 09.01.2022 В Курганской области 8 января зафиксировали 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Зауралье выявили ещё 90 носителей коронавируса

13:17 09.01.2022 В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 175 609. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 259 новых носителей. Подробности в материале: В Красноярском крае выявили более 175 тыс. случаев COVID-19

13:24 09.01.2022 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 117 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 9 января. Днём ранее, 8 января, в регионе было зарегистрировано 110 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 183 человек. Об этом: В Калужской области выявлены 117 новых носителей коронавируса

13:25 09.01.2022 В Калмыкии за истекшие сутки выявили 13 носителей коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 9 января. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 13 заражений коронавирусом подтвердили в Калмыкии

13:28 09.01.2022 В Калмыкии за истекшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 9 января. Читайте подробнее: Ещё два ковид-пациентов скончались в Калмыкии

13:31 09.01.2022 В Ростовской области за истекшие сутки выявили 349 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января. Это на 31 случай заражения больше, чем днём ранее. Читайте подробнее: Ещё 349 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

13:37 09.01.2022 За последние сутки жертвами коронавируса стали 17 жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января. Об этом: Ещё 17 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

13:46 09.01.2022 В Ростовской области сохраняются низкие темпы вакцинации от COVID-19. За истекшие сутки прививочные кабинеты посетили менее 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки привились от коронавируса менее 500 человек

14:11 09.01.2022 Из-за выявленных в рижском хоккейном клубе «Динамо» случаев заражения коронавирусом три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием команды отменены. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Читайте также: КХЛ отменила из-за коронавируса три матча с участием рижского «Динамо»

14:12 09.01.2022 В Екатеринбурге 9 января прошёл очередной пикет против «цифрового концлагеря». Его участники также выражали солидарность с народом Казахстана. Об этом: В Екатеринбурге прошёл пикет против QR-кодов и в поддержку Казахстана

14:56 09.01.2022 В Ямало-Ненецком АО 8 января зафиксировали 44 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: На Ямале выявили ещё 44 носителя коронавируса

15:16 09.01.2022 В Югре 8 января выявили 137 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре выявили ещё 137 носителей коронавируса

15:55 09.01.2022 Исследователи из Института сердца (Лос-Анджелес) доказали, что антитела, появляющиеся у переболевших COVID-19, представляют опасность для здоровья. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine. Читайте также: Медики предупредили об опасности антител после COVID-19

16:02 09.01.2022 В Санкт-Петербурге первичную вакцинацию от COVID-19 за сутки прошли 1199 человек (без учета «Спутника Лайт»). Об этом 9 января сообщили в Смольном. Подробности в материале: В Петербурге привились от коронавируса 2,7 млн человек

16:04 09.01.2022 Вакцинация вакциной «Спутник Лайт». (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

17:57 09.01.2022 Штамм коронавируса «Омикрон» может быть более опасным для детей, т.к. частота дыхания у них выше, чем у взрослых. Это делает детей более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам, считают ученые из Индии, передает IANS. Читайте подробнее: «Омикрон» может быть более опасным для детей — ученые

18:00 09.01.2022 В Ростовской области за последние сутки выполнили 4,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января. Подробности в материале: В Ростовской области выполнили ещё 4,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

18:40 09.01.2022 За два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. Об этом в эфире «Радио России» заявил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов. Читайте подробнее: Пандемия COVID-19 вызвала рост смертности от болезней сердца и сосудов

19:53 09.01.2022 В Оренбургской области зафиксировали ещё 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 76 носителей коронавируса

21:16 09.01.2022 В России за сутки проведено более 280 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 9 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 283 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 января остаются 956 336 человек». Читайте также: В России за сутки провели 283 тыс. тестов на SARS-CoV-2

22:16 09.01.2022 При одновременном попадании в организм человека штамм коронавируса «Омикрон» может объединяться с другими вариантами SARS-CoV-2. Об этом сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU. Читайте подробнее: Вирусолог сообщил о способности «Омикрона» объединяться с другими штаммами

02:27 10.01.2022 На Сахалине с начала 2022 года скончались от COVID-19 33 человека. За новогодние праздники инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 722 жителей — в прошлом году эта цифра была существенно выше — 1404. Читайте подробнее: На Сахалине и Курилах с начала года жертвами COVID-19 стали 33 человека

04:52 10.01.2022 Широкое распространение коронавируса среди детей специалисты объясняют крайне низким иммунитетом к инфекции у данной возрастной группы. Об этом: В Роспотребнадзоре рассказали о распространении коронавируса среди детей

07:17 10.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 057 (+83 за минувшие сутки). Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек

07:18 10.01.2022 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 10 января, за прошедшие сутки было выявлено 250 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 253 случая. Читайте также: В Кузбассе жертвами коронавируса за сутки стали пять человек

07:26 10.01.2022 В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё 85 носителей коронавируса

07:41 10.01.2022 Несмотря на то, что сейчас в Забайкалье отмечено снижение заболеваемости COVID-19, в ближайшее время ожидаются рост и регистрация отсроченных случаев. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора региона Светланы Лапы. Читайте подробнее: В Забайкалье ждут роста заболеваемости COVID-19

07:50 10.01.2022 За сутки в Якутии коронавирусом заболели 85 человек, в том числе 23 ребёнка. В реанимационных отделениях республики находятся восемь крайне тяжёлых больных, сообщила на брифинге 10 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Читайте подробнее: В Якутии почти четверть среди вновь заболевших COVID-19 составляют дети

08:10 10.01.2022 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии достигло 77 673. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 119 жителей. Подробности в материале: В Бурятии выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

08:11 10.01.2022 Рост количества заразившихся коронавирусом в России к моменту завершения связанных с новогодними праздниками выходных возможен из-за штамма «Омикрон». Такое мнение 10 января высказал руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала «Россия 1». Подробности в материале: Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников в России

08:13 10.01.2022 Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию об угрозе жизни пациентов, которые находятся на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), из-за перебоев с электричеством. Читайте также: Минздрав опроверг длительные перебои с электричеством в клинике Ульяновска

08:24 10.01.2022 В Забайкалье с сегодняшнего дня, 10 января, вернули проверку QR-кодов о вакцинации при входе в торговые центры. «Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев. Читайте подробнее: В забайкальских ТЦ вновь будут проверять медицинские сертификаты

08:33 10.01.2022 В Ульяновской области 14 января начнётся приём заявок по предоставлению путёвок в детские оздоровительные лагеря. Власти также определились с ограничительными мерами, которые будут действовать в летних лагерях с учётом пандемии коронавируса. Читайте также: В Ульяновской области стартует заявочная кампания в детские лагеря

08:37 10.01.2022 Глава Якутии Айсен Николаев не исключил появления на территории республики случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом он заявил 10 января на заседании правительства региона. Читайте также: В Якутии ждут новый штамм COVID-19 после новогодних праздников

08:38 10.01.2022 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидерами по приросту остаются Майминский и Чемальский районы, где зарегистрировано по пять новых носителей. Подробности в материале: На Алтае за сутки выявили 21 новый случай COVID-19

09:06 10.01.2022 За выходные и праздничные дни с 31 декабря по 10 января операторами «Регионального контакт-центра министерства здравоохранения Забайкальского края» принято 725 обращений. Об этом сообщила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова на оперативном совещании. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. Она отметила, что более половины звонков носили справочный характер и были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Забайкальцы на Новый год задали чиновникам сотни вопросов о коронавирусе

09:07 10.01.2022 В Новосибирской области на данный момент не предполагается введения каких-либо дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 января, сообщил губернатор Андрей Травников. Читайте также: В Новосибирской области детским центрам вновь разрешили открыться

09:10 10.01.2022 В Пензенской области по состоянию на 10 января общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4727 случаев. Читайте подробнее: В Пензенской области от COVID-19 скончались ещё 13 человек

09:17 10.01.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 10 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7247 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки. Читайте также: В Приангарье стало значительно больше победивших COVID-19

09:17 10.01.2022 В Югре за сутки на 10 января обнаружено 144 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 137. Об этом: Число заражений коронавирусом в Югре превысило 97 тысяч

09:19 10.01.2022 В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 10 января зарегистрировали 135 083 случая инфицирования коронавирусом, из них 179 — за прошедшие сутки. Выздоровели всего 123 859 пациентов, за минувший день выписали 464 человека. На стационарном лечении находятся 1,1 тыс. пациентов, на амбулаторном — 5162. Читайте подробнее: В Саратовской области выявили ещё 179 случаев заражения коронавирусом

09:22 10.01.2022 На Сахалине в 2022 году из-за угрозы распространения коронавируса не будет традиционных крестного хода и погружения в купели в честь дня Крещения Господня. Читайте также: На Сахалине и Курилах отменили традиционные крещенские мероприятия

09:25 10.01.2022 Глава Чувашии Олег Николаев выделил две задачи с учётом пандемии коронавируса. И хотя ситуация развивается «в позитивном ключе», тем не менее с 20 января в гипермаркеты будут пускать по QR-кодам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил 10 января на планёрке в правительстве. Об этом: Глава Чувашии оценил ситуацию с коронавирусом и поручил усилить контроль

09:47 10.01.2022 В ковидных стационарах Карелии проходят лечение 599 заболевших COVID-19, состояние семерых из них оценивается как крайне тяжелое. Об этом: Почти 600 заболевших COVID-19 лечатся в стационарах Карелии

09:48 10.01.2022 В Севастополе подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 января в пресс-службе правительства города. Это на два случая меньше, чем было зарегистрировано накануне, 9 января. Подробности в материале: В Севастополе за сутки выявили 65 носителей коронавируса

09:50 10.01.2022 В Туве за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года в республике подтверждено 93 случая инфицирования. Читайте также: В Туве коронавирус выявили ещё у 13 человек

09:55 10.01.2022 В Татарии в связи с недопущением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за 2021 год досмотрено 2997 воздушных судов, досмотрено 566 149 прибывших из-за рубежа пассажиров, в том числе более 107 тыс. иностранных граждан, выявлено 15 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Читайте подробнее: В Татарии для контроля завоза COVID-19 досмотрено почти 3 тыс. самолётов

09:59 10.01.2022 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет. Об этом: Жертвами COVID-19 стали ещё пять жителей Бурятии

10:12 10.01.2022 В Алтайском крае по состоянию на 10 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 167 520 человек из более чем двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 741 человека. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинирован всего 741 человек

10:14 10.01.2022 Вакцинация в Забайкальском крае. 75.ru

10:15 10.01.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 10 января 2022 года, протестированы за сутки 2576 человек, выявлены 285 новых носителей. Это на два человека больше, чем накануне, а тестов сделано на 2179 меньше. Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с коронавирусом

10:16 10.01.2022 В Республике Крым подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Это на два случая меньше, чем было подтверждено накануне, 9 января. Читайте также: В Крыму коронавирус унёс жизни ещё десяти пациентов

10:24 10.01.2022 В Удмуртии по состоянию на 10 января выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 672 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили 55 новых носителей коронавируса

10:26 10.01.2022 В Новосибирской области продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 января, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Читайте также: В Новосибирской области снижается заболеваемость COVID-19 — Роспотребнадзор

10:26 10.01.2022 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3442 человек. Подробности в материале: Ещё один житель Удмуртии скончался от COVID-19

10:26 10.01.2022 В Мурманской области план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен почти на 74%, сообщил губернатор. Читайте подробнее: В Мурманской области вакцинацию от ковида прошли 342 тысячи человек

10:27 10.01.2022 В Пермском крае почти в два раза увеличилась смертность населения от коронавирусной инфекции. По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года зафиксировано 1392 летальных исхода, в 2020 году — 703. Подробности в материале: В Прикамье за 11 месяцев почти вдвое выросла смертность от COVID-19

10:30 10.01.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 января прививку от коронавируса сделал 672 321 человек. Второй компонент препарата получил 521 101 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Более 520 тыс. жителей Удмуртии прошли вакцинацию от COVID-19

10:36 10.01.2022 Учащиеся двух классов школ Санкт-Петербурга не вернулись с зимних каникул за парты. Причиной тому — ОРВИ и COVID-19. Об этом: Только два класса школ Петербурга не вышли с каникул из-за карантина

10:49 10.01.2022 В Башкирии фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 10 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. По его словам, в целом в регионе наблюдается уменьшение распространения этой инфекции. Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в республике

10:50 10.01.2022 Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом. Об этом он написал 10 января на своей странице в соцсети. Об этом: Врио владимирского губернатора заразился коронавирусом

10:56 10.01.2022 Детских садов и школ, полностью закрытых из-за COVID-19, на территории Краснодарского края, по данным на 10 января, нет, об этом сообщили в региональном оперативном штабе региона. Читайте подробнее: Кубань начала год без закрытых из-за COVID-19 детских садов и школ

11:21 10.01.2022 Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в Ленинградской области в новогодние выходные существенно замедлилась. За последние десять дней в регионе ежесуточно прививалось всего около 1 тыс. местных жителей. Читайте подробнее: Вакцинация от ковида в Ленобласти в новогодние каникулы замедлилась

11:30 10.01.2022 В Новосибирской области сегодня утром, 10 января, резко выросло число обращений на линию 124 (единая регистратура). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Об этом: В Новосибирской области подскочило число обращений в единую регистратуру

11:37 10.01.2022 В Калужской области по состоянию на 10 января вакцинировано от коронавируса 569 тыс. 962 человека, или 87,7% от плана. Цель — привить 650 тыс. 240 человек, сообщает региональное министерство здравоохранения. Об этом: В Калужской области намерены привить от коронавируса более 650 тыс. человек

11:37 10.01.2022 В Кемеровской области от коронавируса привились уже более 1,2 млн человек. Об этом сообщил региональный минздрав. Подробности в материале: В Кузбассе от коронавируса ревакцинировались почти 88 тысяч человек

11:38 10.01.2022 Усилить работу по вакцинации населения от COVID-19 в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 10 января на оперативном совещании в республиканском правительстве. Он сообщил, что главы муниципалитетов разработали дорожные карты по вакцинации населения от этой инфекции. Хабиров отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в регионе в новогодние каникулы уменьшились до одной-двух тысяч вакцинируемых человек в день. Читайте подробнее: Глава Башкирии поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19