Нур-Султан, , 09:17 — REGNUM Участникам беспорядков в Казахстане грозит пожизненное тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на данные Генпрокуратуры.

Тюрьма

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«Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебные расследования начаты и по совершению актов терроризма», — говорится в сообщении.

Кроме того, радикально настроенных протестующих могут лишить гражданства Казахстана. В ведомстве призывают граждан сохранять видеозаписи на мобильных устройствах, на которых есть свидетельства о нарушениях.

Напомним, протесты, которые охватили в начале января Казахстан, в Алма-Ате и Актюбинске переросли в массовые беспорядки. По последним данным, правоохранители задержали около 3 тыс. человек.

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