Лас-Вегас, США, 7 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Южнокорейский концерн Hyundai Heavy Industries представил систему беспилотной навигации для морских судов на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2022 в Лас-Вегасе. Об этом пишет газета The Korea Herald.

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Программное обеспечение для автономной навигации разработано дочерней компанией концерна Avikus. Первый рейс грузового судна с этой системой должен состояться уже в первом квартале 2022 года.

«Наша миссия — обеспечить полностью автономную навигацию для создания самых безопасных кораблей», — подчеркнул инженер Джу Хё Гён в ходе пресс-конференции на выставке CES.

Он добавил, что в компании работают над другими решениями, которые призваны изменить отрасли судостроения и морских грузоперевозок. Среди таких технологий в Hyundai Heavy отметили производство и перевозку водородного топлива, а также создание полностью роботизированных строительных площадок.

Hyundai Heavy Industries является крупнейшей судостроительной компанией мира. На её долю приходится около 17% от общего мирового объёма производства судов.