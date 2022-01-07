Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM В Алма-Ате (Казахстан) отбиты нападения на телебашню — дважды.

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«Предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск отбиты нападения на телебашню «Коктобе», — сообщил первый замруководителя администрации президента страны Даурен Абаев в эфире гостелеканала «Хабар 24».

Ранее участники массовых беспорядков в Алма-Ате забаррикадировались в здании телеканала «Мир».

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. Глава Казахстана обратился за помощью в ОДКБ.