Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM Орудующие в Алма-Ате (Казахстан) террористы передвигаются по городу на автомобилях без госномеров. Об этом 7 января говорится в распространенном заявлении комендатуры города.

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Комендатура предупреждает, что автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе все необходимые документы, отмечается в сообщении. В противном случае к автовладельцам будут применены самые жесткие санкции режима ЧП, предупредили власти.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ. До 19 января на всей территории страны введен режим ЧП.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы — с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.