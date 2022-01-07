Канберра, , 09:11 — REGNUM Двух рыбаков и ребёнка семи лет, заблокированных на берегу реки в месте массового обитания гребнистых крокодилов, спасли сотрудники полиции и рейнджеры в Австралии. Об этом 7 января сообщает пресс-служба полиции Северной территории страны.

Крокодил ezhuttukari

По предварительным данным, лодка рыбаков была выброшена на берег реки Дейли, расположенной в 250 км к юго-востоку от Дарвина, во время шторма. Мужчины и ребёнок оказались в заболоченной местности на территории заповедника Дейли ривер, в излюбленном месте обитания гребнистых крокодилов. Рыбаки сумели активировать аварийный маяк и оставили надпись на песке, благодаря которой их оперативно обнаружили при патрулировании местности на вертолётах.

Отмечается, что потерпевшим чудом удалось избежать нападения гребнистых крокодилов, которые считаются одними из самых опасных хищников на планете. Мужчинам и ребёнку пришлось провести больше суток в окружении опасных рептилий, прежде, чем их эвакуировали, задействовав для этого вертолёт береговой службы. Рыбаки и ребёнок были доставлены в Дарвин, где они прошли медицинское обследование, а после отправились домой, на амбулаторное лечение.

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