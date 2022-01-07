Бишкек, , 09:04 — REGNUM Власти Киргизии планируют отправить в Казахстан 150 миротворцев в рамках союзнических обязательств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января заявил замглавы кабинета министров республики Камчыбек Ташиев.

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«Отправим в Казахстан 150 военнослужащих, и 19 единиц военной и автомобильной техники», — отметил он.

Ранее генсекретарь ОДКБ Станислав Зась назвал срок присутствия миротворцев в Казахстане. По его словам, срок присутствия сил ОДКБ будет зависеть от ситуации и решения руководства Казахстана.

Протесты в городах Казахстан начались 2 января из-за роста цен на газ. Позднее они переросли в беспорядки.