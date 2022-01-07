Нур-Султан, 7 января 2022, 08:56 — REGNUM В городе Алма-Ата (Казахстан) на площади Республики боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир». Об этом 7 января передает «Хабар 24».
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В районе слышна интенсивная перестрелка. Как сообщали в пресс-службе МВД республики, правоохранительные органы охраняют общественный порядок, проводят зачистку улиц.
На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности. До этого президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о начале силовой спецоперации.
Президент страны предупредил, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. Если сначала акции носили мирный характер, то затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.