Нур-Султан, , 08:50 — REGNUM В Казахстане террористы действовали профессионально, использовали собственную связь, с их стороны действовали снайперы. Об этом 7 января сообщили в администрация президента Казахстана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Бандиты занимались мародерством, а вторая, организованная группа террористов, осуществляла точечные нападения на оружейные магазины», — заявил первый замруководителя администрации президента страны Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, террористами было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. На всех захваченных объектах устанавливались баррикады и блокпосты. Он также отметил, что со стороны террористов в стране действовали снайперы со спецвинтовками.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. До 19 января на всей территории введен режим ЧП.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, и обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».