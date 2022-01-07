Буэнос-Айрес, 7 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине на фоне распространения штамма «Омикрон» было выявлено свыше 109 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии. Об этом 7 января сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 109 608 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 025 303.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 40 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 117 386.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 95 159 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.