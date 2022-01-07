Нур-Султан, 7 января 2022, 08:43 — REGNUM В ходе восстановления правопорядка ликвидированы 26 вооруженных преступников, ранены — 18. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
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Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
До 19 январяна всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.