История вопроса

Новый 2022 год в Казахстане начался с резкого повышения цен на газ для автомобилей, которое произошло на фоне непрерывного удорожания других видов топлива и социально-значимых товаров. Акции протеста, начавшиеся на западе страны, постепенно распространились почти на половину областей Казахстана. Крупные акции протеста в основных городах Казахстана быстро переросли в столкновения с силовиками. К 5 января протестующие смогли захватить ряда административных зданий в Алма-Ате и других городах. К вечеру 5 января правительственные силы фактически утратили контроль над Алма-Атой. В городе бесчинствуют мародеры. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика подверглась атаке международных террористов и призвал страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на помощь.