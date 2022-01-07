Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Деятель американского кинематографа Питер Богданович умер в возрасте 82 лет 6 января 2022 года. Об этом сообщает электронный интернет-журнал Deadline.

Кинематограф JanBaby

«Он был великим художником. Я никогда не забуду премьеру его картины «Последний киносеанс». Я помню, как в конце показа люди вокруг меня вскочили, разразившись аплодисментами., которые длились 15 минут», — прокомментировал смерть коллеги режиссёр Фрэнсис Форд Коппола.

Питер Богданович родился в США в 1939 году. Он пришёл в кинематограф как актёр, далее занялся написанием сценариев. Позже Богданович занимался журналистикой в сфере кинематографа.

Самыми успешными фильмами Богдановича у критиков стали драма 1971 года «Последний киносеанс» и комедия 1973 года «Бумажная луна». «Последний киносеанс» получил восемь номинаций на премию «Оскар», но не одержал победу ни в одной из категорий.

«Бумажная луна» получила три номинации на «Оскар», актриса Татум О’Нил получила эту награду за лучшую женскую роль второго плана. Одной из последних заметных работ Богдановича в качестве актёра стала роль психотерапевта Эллиота Купферберга в сериале «Клан Сопрано».