Белград, 7 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Устный протест послу Австралии в Сербии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» властей этой страны к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, являющемуся первой ракеткой мира, выразил сербский МИД. Об этом 6 января говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Сербии.

Tatiana Новак Джокович

«Послу Австралии в Сербии Дэниелу Эмери сегодня в МИД Сербии был высказан устный протест из-за неподобающего отношения, которое в Мельбурне оказано лучшему теннисисту мира и гражданину Сербии Новаку Джоковичу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что госсекретарь (замглавы) МИД Сербии Неманя Старович заявил австралийскому послу, что Белград ждет от него «личных усилий» для того, чтобы сербский спортсмен мог дождаться судебного решения о нахождения на территории Австралии «в соответствующих спортсмену его ранга условиях размещения».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация с сербским теннисистом Новаком Джоковичем является политической травлей, которую организовали те, кто не могут победить его на корте.

Отметим, Новак Джокович был вечером 5 января задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, так как визы его команды на въезд в Австралию не предусматривают возможности попасть на территорию страны с медицинским освобождением от вакцинации от COVID-19.