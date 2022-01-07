Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Жители Свердловской области могут сообщить ответственным лицам о не очищенных от снега участках дорог. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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Nate Steiner

Сделать это можно круглосуточно по номеру дорожной диспетчерской службы (343) 261−79−83. Эта служба была создана специально для того, чтобы контролировать содержание автодорог регионального значения. Кроме того, о проблемах можно сигнализировать в областное управление автодорог по номеру (343) 262−50−65.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в Свердловской области выпало пять сантиметров осадков. Снежный фронт покинет регион ближе к вечеру.

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